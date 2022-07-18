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Ordu'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

18.07.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Ordu'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Ordu'da görevden dönen itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Coşkun Ev yönetimindeki 52 KA 6123 plakalı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde yol kenarındaki çamura batarak devrildi.

Kazada yaralanan itfaiye eri Yakup Pusat, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekibinin, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Karapınar Mahallesi'ndeki su basan iş yerlerine müdahaleden döndüğü öğrenildi.

Ordu'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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