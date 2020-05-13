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Ordu'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

ORDU HABERLERİ  | 13.05.2020 17:51 | Son Güncelleme

Ordu'da kafası ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı.

İlçenin Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpek sesi duyanlar, bir köpeğin kafasının ağaç kovuğuna sıkıştığını fark etti.

Köpeği bulunduğu yerden kurtaramayan hayvanseverler, durumu Aybastı Belediyesi ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, ağacı yarısından keserek köpeği kurtarmayı başardı.

Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, köpeğin kurtulduğu için çok sevindiklerini belirterek, duyarlı vatandaşlara ve ekiplere teşekkür etti.

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