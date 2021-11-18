YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da kivi hasadı tamamlandı

Ordu'da kivi hasadı tamamlandı

18.11.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: - "Bu sezon rekolte yaklaşık 8 bin ton oldu"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da kivi hasadının tamamlandığını söyledi.

Soydan, AA muhabirine, hasadına kasımın ilk haftasında başlanan kivide bu sezon rekoltenin yaklaşık 8 bin ton olduğunu belirtti.

Kivi hasadının il genelinde tamamladığını ifade eden Soydan, üreticilerin pazar sorunu yaşamadığını, hasat öncesi ürününü sattığını aktardı.

Soydan, bu sezon kilogramı ortalama 8 liradan satılan kivinin çiftçilere çok büyük katkı sunduğunu bir kez daha gördüklerini dile getirerek, üreticilerin memnun olduğu bir sezonu daha tamamlandıklarını, kivinin geçen yıllarda olduğu gibi yüz güldürmeye devam ettiğini kaydetti.

Kivi üretiminin artmasını desteklediklerine işaret eden Soydan, "Arazisi müsait olan üreticilerimize sürekli kivi bahçesi kurmaları yönünde çağrı yapıyoruz. Kivi az arazide yüksek getirisi olan bir ürün. Bu nedenle çiftçilerimizin kivi üretmelerini bekliyor ve bunu da mutlaka destekliyoruz." dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar ise kivinin bölge için önemli bir tarım ürünü haline gelmeye başladığını belirterek, üretimin artmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Ordu'da konuştu:DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, Ordu'da konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:12
Öğle
12:19
İkindi
14:52
Akşam
17:15
Yatsı
18:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Dilek Eczanesi
Altinordu
Tuna Eczanesi
Altinordu
Zeynep Eczanesi
Altinordu
Erguvan Eczanesi
Fatsa
Topaloğlu Eczanesi
Fatsa
Turan Eczanesi
Unye
Yalı Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.