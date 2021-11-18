Ordu'da kivi hasadı tamamlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da kivi hasadının tamamlandığını söyledi.

Soydan, AA muhabirine, hasadına kasımın ilk haftasında başlanan kivide bu sezon rekoltenin yaklaşık 8 bin ton olduğunu belirtti.

Kivi hasadının il genelinde tamamladığını ifade eden Soydan, üreticilerin pazar sorunu yaşamadığını, hasat öncesi ürününü sattığını aktardı.

Soydan, bu sezon kilogramı ortalama 8 liradan satılan kivinin çiftçilere çok büyük katkı sunduğunu bir kez daha gördüklerini dile getirerek, üreticilerin memnun olduğu bir sezonu daha tamamlandıklarını, kivinin geçen yıllarda olduğu gibi yüz güldürmeye devam ettiğini kaydetti.

Kivi üretiminin artmasını desteklediklerine işaret eden Soydan, "Arazisi müsait olan üreticilerimize sürekli kivi bahçesi kurmaları yönünde çağrı yapıyoruz. Kivi az arazide yüksek getirisi olan bir ürün. Bu nedenle çiftçilerimizin kivi üretmelerini bekliyor ve bunu da mutlaka destekliyoruz." dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar ise kivinin bölge için önemli bir tarım ürünü haline gelmeye başladığını belirterek, üretimin artmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

