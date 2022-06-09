YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu'da konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

09.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Ordu'da düzenlenen konserde çıkan iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen bir konser etkinliğinde iki farklı grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.A. ve B.G. bıçakla birbirlerini yaraladı. Konser alanındaki diğer kavgada ise A.D ile H. Ö. bıçakla yaralandı.

Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyorKaradeniz'in doğa harikası menderesleri ziyaretçilerini eşsiz manzarasıyla karşılıyor
Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldüİzmir'de köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:49
Öğle
12:33
İkindi
16:33
Akşam
20:07
Yatsı
21:57
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.