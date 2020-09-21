YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da korona virüslü baba, 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Ordu’da korona virüslü baba, 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

ORDU HABERLERİ  | 21.09.2020 08:56 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, 2 yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi görüntüsü yürekleri sızlattı.Ordu’da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor.

Ordu’da korona virüslü baba, 2 yaşındaki kızını camın arkasından seviyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunan bir babanın, 2 yaşındaki çocuğunu camın arkasından sevmesi görüntüsü yürekleri sızlattı.
Ordu’da da virüsün yayılmasını engellemek adına alınan kararlar, kimi zaman insanların virüs ile karşı karşıya gelmesini engelleyemeyebiliyor. Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Ordu’nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunurken, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa’ya da özlemi her geçen gün artıyor. Yaklaşık 9 gündür ev karantinası devam eden Erdal Dalar, evladını camın arkasından seviyor, oyun oynuyor.
Babasına camın arkasına gelerek seslenen Fatma Hafsa, babasına sarılacağı günü özlemle çekiyor.
Baba Erdal Dalar ise kızı ile her dakika camdan kendisini severek hasret gideriyor. İzolasyonun cumartesini günü biteceğini söyleyen baba, bundan sonra ki günlerde ailesi bata olmak üzere bu salgından korunmak için daha ciddi bir savaş vereceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ordu Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:08
Öğle
12:27
İkindi
15:52
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Ordu Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Cansudere Eczanesi
Altinordu
Fatih Eczanesi
Altinordu
Hekimoğlu Eczanesi
Altinordu
Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Hayat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Lale Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.