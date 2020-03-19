YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da korona virüsü tedbirleri

Ordu’da korona virüsü tedbirleri

ORDU HABERLERİ  | 19.03.2020 15:22 | Son Güncelleme

Ordu’da korona virüsü tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma saatleri değiştirildi.Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşımalarda virüse karşı alınacak tedbirler doğrultusunda bazı toplu taşıma araçları ve saatlerinde değişiklik yaptı.

Ordu’da korona virüsü tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma saatleri değiştirildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşımalarda virüse karşı alınacak tedbirler doğrultusunda bazı toplu taşıma araçları ve saatlerinde değişiklik yaptı. Değişiklikler kapsamında 57-TOKİ-Üniversite hattı iptal edilirken, 58/A TOKİ-Devlet Hastanesi Hattı TOKİ’den 07.30 kalkış, 17.00’de Devlet Hastanesinden kalkış olarak düzenlendi. Öte yandan 62/A Organize Sanayi-Devlet Hastanesi Hattı 07.30 Organize Sanayi’den kalkış, 17.00 Devlet Hastanesi’nden kalkış olarak değiştirildi.
Tüm hatlarda son sefer saati 21.30 olarak değiştirilirken, 52 No’lu hattın son sefer saati 22.30 olarak belirlendi.

Rögarlar kireçleniyor
Öte yandan Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), il genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak yaşadığı şehir merkezlerinde kanalizasyon hattı muayene bacaları ile yağmur suyu ızgaralarında kireç ile dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.
Hijyeni artırmak için çeşmelere sıvı sabun haznesi de monte eden OSKİ ekipleri korona virüsü vakalarının yayılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’da çaycıyı darp ettiler

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

(Özel) Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’dan korona virüsüne karşı el temizliği uyarısı

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi: (1)

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

Kapı kapı dolaşarak korona virüsünü anlattılar

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Ordu Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:41
İkindi
16:05
Akşam
18:46
Yatsı
20:06

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Çakır Eczanesi
Altinordu
Defne Eczanesi
Altinordu
Nilüfer Eczanesi
Altinordu
Kerem Eczanesi
Fatsa
Şifa Eczanesi
Fatsa
Lale Eczanesi
Unye
Merkez Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'da orman yangını

Ordu'da orman yangını

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.