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Ordu’da mezarlıklar Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor

ORDU HABERLERİ  | 15.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Ordu’da Ramazan Bayramı öncesi il genelindeki mezarlıklarda yoğun ve hummalı bir bakım onarım çalışması başlatıldı.Ramazan Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için faaliyetlerini yoğunlaştıran Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu’da Ramazan Bayramı öncesi il genelindeki mezarlıklarda yoğun ve hummalı bir bakım onarım çalışması başlatıldı.
Ramazan Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için faaliyetlerini yoğunlaştıran Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, mezarlıkların genel temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla çalışma esnasında koruyucu ekipman ve maskeleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak faaliyetlerini devam ettiriyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Güler, “Ramazan Bayramı’nda şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi mezarlıklar. Vatandaşlarımızın ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için çalışmaları hızlandırdık. Ekiplerimiz mezarlıklarda, genel temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı öncesi ilçelerimizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getirecekler” dedi.
Vatan için canlarını feda eden şehit kabirlerinin de bakımlarının düzenli olarak yapıldığını vurgulayan Başkan Güler, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehit kabirlerimizin ve şehitliğimizin temizliği düzenli olarak yapılıyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

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