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Ordu'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 15.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Ordu'da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnkur Mahallesi'nde, Ali Canlı (42) yönetimindeki 63 AAD 130 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Ramazan Örtülü'nün (58) kullandığı 54 DM 673 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Örtülü ile minibüsteki Zeynep ve Ali Lütfü Canlı yaralandı.

Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, minibüste bulunanların, Şanlıurfa'dan fındık toplamak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçisi olduğu, hasat sonrası memleketlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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