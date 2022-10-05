Ordu'da "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli yakalandı

​​İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Ordu'da 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, silah ticareti ve imali suçundan 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 şüphelinin Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki adres ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, parçalanmış halde 3 tabanca, 4 fişek ile tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

