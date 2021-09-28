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Ordu'da otellerde ağırlanan üniversite öğrencilerine yemek ve alışveriş desteği

28.09.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Tuncay Sonel: - "Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz"

Ordu'da kalacak yeri olmayan ve otellerde misafir edilen üniversite öğrencilerine yemek ikram ediliyor, alışveriş desteği sağlanıyor.

Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle kente üniversite eğitimi amacıyla gelen öğrencilerin barınma sorunu yaşamaması için bazı oteller kiralandı.

Öğrenciler, bir yurda yerleşene veya ev bulana kadar kiralanan otellerde misafir edilecek.

Sonel, şehir dışından gelen öğrenciler ve aileleri ile Valilik binası girişinde bulunan Açık Kapı ofisinde bir araya geldi.

Kente çeşitli illerden üniversite için gençlerin geldiğini belirten Sonel, yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerin olduğunu söyledi.

Ordu Valiliği olarak otellerle anlaştıklarını, öğrencilere ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını anlatan Sonel, Açık Kapı ofisinde öğrencilerin karşılandığını kaydetti.

Sonel, söz konusu öğrencilerin otellerde ağırlandığını dile getirerek, "Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar." dedi.

Cumartesi ve pazar günleri de Valiliğin açık olduğuna değinen Sonel, şunları kaydetti:

"Valiliğimize ait iki araçla gelen öğrencilerimizi otellere naklini sağlıyoruz. Öğrencilerimize alışveriş kartları da veriyoruz. Anne ve babaları ile gelenler var, yalnız gelenler var. Şu ana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz. Önemli olan gençlerimizin okuması. Yedekte yurt bekleyenlerin yurtları çıkıncaya kadar ya da öğrenciler ev buluncaya kadar üç hafta beş hafta, kısacası onlar düzenlerini kuruncaya kadar otellerimizde kalkacaklar."

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