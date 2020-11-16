Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 23,5 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23,5 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, TZOB binasında yaptığı açıklamada, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni haftaya 23,5 liradan başladığını belirtti.

Fındığın geçen hafta da Ordu serbest piyasasında 23,5 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, randıman arttıkça fiyatın da yükseldiğini kaydetti.

Soydan, üreticilerin sabırla fiyatların yükselmesini beklediğini sözlerine ekledi.

