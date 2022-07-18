YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

18.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Ordu Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Emin (84) ile eşi Cemile Emlek'in (89) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Aybastı ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından Emlek çifti için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ile vatandaşlar katıldı.

Emin ve Cemile Emlek'in cenazeleri, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Perşembe Yaylası Çakırlı Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Emin ile eşi Cemile Emlek'ten haber alamayan komşuların durumu bildirmesi üzerine eve gelen yakınları, çifti yatak odasında hareketsiz bulmuştu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenmişti.

Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtıGÜNCELLEME - Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
GÜNCELLEME - Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandıGÜNCELLEME - Mersin'de istirahatli polis kafede tabancayla vurularak yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:05
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:05
Yatsı
21:49
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.