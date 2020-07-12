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Ordu’da sokak ve caddeler ışıl ışıl

ORDU HABERLERİ  | 12.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Caddesi’nde kısa süre önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak hizmete sunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Caddesi’nde kısa süre önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak hizmete sunuldu. Yeni kaldırımları ve ışıklandırmalarıyla yenilenen cadde, iki ay içerisinde farklı bir görüntüye kavuştu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kazım Karabekir Caddesi’nde yapılan güzelleştirme çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmaların 2 ay gibi kısa sürede tamamlandığını söyleyen Daire Başkanı İzzet Gündoğar, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in direktifleri ile Altınordu ilçemizin en önemli caddelerinden birisi olan Kazım Karabekir Caddesi’nde kısa süre önce başladığımız yenileme çalışmalarını tamamladık. Caddemiz artık ışıl ışıl ve daha modern bir görünüme kavuştu. Daha önce Zübeyde Hanım Caddemizin hem alt yapı hem üst yapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Kazım Karabekir Caddemizin alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında 19 ilçemizde dokunulmadık yer bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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