YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da sokaklar dezenfekte ediliyor

Ordu’da sokaklar dezenfekte ediliyor

ORDU HABERLERİ  | 27.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ordu’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki cadde, sokak ve hastane önlerini tazyikli suyla yıkıyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler il genelinde yoğunluğun olduğu tüm cadde ve sokakları Kovid-19 önlemleri kapsamında yıkıyor.

Ordu’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki cadde, sokak ve hastane önlerini tazyikli suyla yıkıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler il genelinde yoğunluğun olduğu tüm cadde ve sokakları Kovid-19 önlemleri kapsamında yıkıyor. Sadece cadde ve sokakları yıkamayan ekipler Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasını yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak önlemlerimizi her alanda almaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin yoğun yaya trafiğinin olduğu cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyorlar. Ayrıca çalışmalarımızı hastanelerimizde de sürdürüyoruz. Altınordu ilçemizde bulunan Devlet Hastanesi başta olmak üzere, Ünye ve Fatsa ilçemizde bulunan hastanelerimizin çevresinde dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Biz bu çalışmaları yaparken, kıymetli Ordulu hemşehrilerimizden isteğimiz evlerinde kalmalarıdır” dedi.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 50 personel ile başladığımız çalışmalarımıza ek olarak 2 adet mini süpürge aracı, 2 adet büyük süpürge aracı, 2 adet arazöz yıkama aracı, 2 adet çöp taksi, 1 adet vakumlu elektrikli süpürge ve 1 adet elektrikli yıkama aracı ekledik. Çalışmalarımıza Ünye ve Fatsa ilçesini de dahil ederek yürütüyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Ordu Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:13
Öğle
12:39
İkindi
16:09
Akşam
18:55
Yatsı
20:15

Ordu Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Cansudere Eczanesi
Altinordu
Esin Eczanesi
Altinordu
Fatih Eczanesi
Altinordu
Akar Eczanesi
Fatsa
Kanaat Eczanesi
Fatsa
Özsoy Eczanesi
Unye
Tiyaloğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla "TSK" yazdı

Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla "TSK" yazdı

Organik ürünlere talep artıyor

Organik ürünlere talep artıyor

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.