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Ordu'da tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı

17.04.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da tedavi edilen puhu kuşu doğal ortamına salındı

Ordu'da yaralı bulunan puhu kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce Mesudiye ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürüldü.

Veteriner Eren Yeşilkaş'ın uyguladığı tedavinin ardından sağlığına kavuşan kuş, doğal ortamına bırakıldı.

Yeşilkaş, AA muhabirine, tedavisi ve bakımı tamamlanan puhu kuşunun, yeniden uçabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

Puhu kuşunun genellikle gece uçabildiğini ve yırtıcı bir tür olduğunu belirten Yeşilkaş, yılan, fare ve çakal yavrusu gibi hayvanları avlayarak beslendiğini kaydetti.

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