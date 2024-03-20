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Ordu’da Yılın En’leri

İHA İHA
20.03.2024 10:27
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Ordu’da bu yıl 18’incisi düzenlenen ’Yılın En’leri’ anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

Ordu’da Yılın En’leri

Ordu’da haftalık yayın yapan Haberci gazetesi tarafından bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel ve kamu kurumu yöneticileri katıldı. Ödül töreninde konuşan gazetenin imtiyaz sahibi Figen Çakmak, 18 yıldır sürdürdükleri ’Yılın En’leri’ sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların Ordu’nun sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda Ordu’ya hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz 18 yıldır Ordu’nun kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

Yılın Milletvekili ödülünü AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in aldığı gecede diğer ödüller şöyle oluştu:

Yılın Dekanı: Prof.Dr.Hakan Timur (Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Yılın Akademisyeni: Prof.Dr.Nihat Sezer Sabahat (ODÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi)
Yılın Yöneticisi: Uğur Toparlak (Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Yılın Eğitim Kurumu: Ordu Başöğretmen Anadolu Lisesi
Yılın Boks Antrenörü: İbrahim Gündoğdu (Milli Takım Boks Antrenörü)
Yılın Boks Şampiyonu: Sude Naz Dokgöz (Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonu)

Yılın Kadın Girişimcisi: Bahar Alagöz (TOOB Ordu Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı)

Yılın Genç Girişimcisi: Mete Şaşmaz
Yılın Şube Müdürü: Ali Cenap Serarslan (Ordu Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürü)

Yılın Spor Kulübü: Akkuş Belediyesi Voleybol Spor Kulübü
Yılın Kulüp Başkanı: Akkuş Belediyespor Kulüp Başkanı Ercan Çayıroğlu
Yılın Hizmet Ödülü: Yeşim Köksal Kefeli
Yılın İş insanları: Mithat Gümüş, Namık Vural, İlkay Özdemir, Çiğdem Somun, Kani Ergün, Bülent Şahin, Gül Öztürk, Kerem Ateşdağlı
Yılın İşkadını: Çiğdem Somun, Gül Öztürk
Yılın Kadın Girişimcileri: Mücella Öztürk, Seda Keskin
Yılın Özel Hizmet Ödülü: Oğuz Şimşek, Sezai Şenocak, Neslihan Şenol,
Yılın TV Yayın Yönetmeni: Volkan Topkaya
Yılın Kameramanı: Zekeriya Bal

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