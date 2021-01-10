Ordu'da "Yılın Medya Ödülleri"nin sonuçları açıklandı

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğinin düzenlediği ''Yılın Medya Ödülleri" yarışması sonuçlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Dernek Başkanı Erdoğan Erişen, bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmanın 11 dalda düzenlendiğini kaydederek, ödüle layık görülen gazetecileri tebrik etti.

Yarışmanın jüri üyeliğini Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Basın İlan Kurumu Ordu Şube Müdürü Engin Kaşdaş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cihat Albayrak, Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sezgin Yaşar'ın yaptı.

Jüri üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz ise eserleri büyük hassasiyetle değerlendirdiklerini dile getirerek, yarışma sonuçlarını açıkladı.

Yarışmada eserleri ödülüne layık görülen isimler şöyle:

Televizyon dalı

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