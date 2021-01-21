Ordu'da yıllık 40 bin civciv üretilecek

Ardından Düğencili Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmalarının başladığını anlatan Demirci, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla 500 metrekarelik iki kümes ve 90 metrekarelik idari binadan oluşan tesisimiz bitirilerek üretime hazır hale geldi." dedi.

Akkuş Belediyesi ile Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği, 500 metrekarelik iki kümeste yıllık 40 bin civciv üretilmesi hedeflenen tesis için protokol imzaladı.

"Bölgemizde daha önce üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri yarka temininin gerçekleştirilememesiydi. Şimdi bu tesiste sağlıklı koşullarda üretimi yapılmış olan yarkaların temini ile üreticilerimizin en büyük sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu projeyle üretimin yanı sıra istihdama ve bölge ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamış olacağız. Tesisimizde uzman veteriner hekim, ziraat mühendisi, pazarlama danışmanı gibi istihdamlar ile iş imkanı da sağlanmış olacak."

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi de bu tesisle üreticilerin en önemli sorununun çözüldüğünü ifade etti.

Sezgi, "Bu tesiste yarka üretimi gerçekleştirerek, bu işten geçimini sağlayan üreticilerimize dağıtımını yapacağız. Daha sonra da fazla olan kısmın satışını yaparak ciddi bir gelir kaynağı haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

