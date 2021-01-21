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Ordu'da yıllık 40 bin civciv üretilecek

21.01.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Ordu'da yıllık 40 bin civciv üretilecek

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kurulan tesiste yılda 40 bin civciv üretilmesi planlanıyor.

Akkuş Belediyesi, serbest sistem yumurta tavukçuluğunun yaygınlaştırılması ve üreticilerin ihtiyaç duyduğu yarkaların temini için Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle organik yarka üretim tesisi kurdu.

Akkuş Belediyesi ile Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği, 500 metrekarelik iki kümeste yıllık 40 bin civciv üretilmesi hedeflenen tesis için protokol imzaladı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, makamında gerçekleştirilen imza töreninde, belediye ve DOKAP iş birliğiyle 2017 yılında proje için protokol imzaladıklarını dile getirdi.

Ardından Düğencili Mahallesi'nde 30 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmalarının başladığını anlatan Demirci, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla 500 metrekarelik iki kümes ve 90 metrekarelik idari binadan oluşan tesisimiz bitirilerek üretime hazır hale geldi." dedi.

Projenin kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına ve bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirten Demirci, şöyle konuştu:

"Bölgemizde daha önce üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri yarka temininin gerçekleştirilememesiydi. Şimdi bu tesiste sağlıklı koşullarda üretimi yapılmış olan yarkaların temini ile üreticilerimizin en büyük sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu projeyle üretimin yanı sıra istihdama ve bölge ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamış olacağız. Tesisimizde uzman veteriner hekim, ziraat mühendisi, pazarlama danışmanı gibi istihdamlar ile iş imkanı da sağlanmış olacak."

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi de bu tesisle üreticilerin en önemli sorununun çözüldüğünü ifade etti.

Sezgi, "Bu tesiste yarka üretimi gerçekleştirerek, bu işten geçimini sağlayan üreticilerimize dağıtımını yapacağız. Daha sonra da fazla olan kısmın satışını yaparak ciddi bir gelir kaynağı haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

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