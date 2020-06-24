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Ordu’da yurtlar öğrenciler için hazırlanıyor

ORDU HABERLERİ  | 24.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ordu Üniversitesinde eğitim alan öğrencilere ev sahipliği yapan 7 yurt, yeni dönem öncesinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 5 bin 500 öğrenci kapasiteli yurtların yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesi bakım ve onarımdan geçirildiğini belirtti.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ordu Üniversitesinde eğitim alan öğrencilere ev sahipliği yapan 7 yurt, yeni dönem öncesinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 5 bin 500 öğrenci kapasiteli yurtların yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesi bakım ve onarımdan geçirildiğini belirtti. Yurtlarda sadece konaklama değil öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri için uygun ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirten Genç, “Yeni eğitim öğretim döneminde; öğrencilerin oda paylaşımları mesafe kuralına riayet ederek yapılacak. Öncelikle öğrenciler yurtlara alınmaya başladıktan itibaren maske, mesafe ve temizlik kuralları için gerekli önlemler alınacak. Öğrenciler geldikten sonra da Sağlık Bakanlığının almış olduğu bütün kurallara uyulmasına özen gösterilecek” dedi.

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