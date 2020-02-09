Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu Perşembe-Bolaman yolu Doğan Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Yoldaki kaza nedeniyle iki yolcu otobüsü, iki tır ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki ve otobüslerdeki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

