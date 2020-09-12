Ordu’nun derelerine önlem

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Altınordu ilçesinde 9 Eylül günü aşırı yağış sonrası meydana gelen Yeni Mahalle, Şirinevler ve Şahincili Mahallelerinde etkili olan su baskını konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Coşkun Alp, önceki yıllarda yapılan yağmursuyu hatlarının eski ve kapasitelerinin yetersiz olması, dere yataklarının üstünün kapatılması ve güzergahlarının değiştirilerek keskin ve zigzaglı dönüşler halinde yapılması, sel kapanı gibi gerekli üst havza tedbirlerinin alınmamış olması ve yağmursuyu ızgaralarının yetersiz olması sebebiyle su baskınıın etkili olduğunu belirtti.

Fındıkyatağı Deresi’nin yükü hafifletilecek

Su baskını olduğu gün ve gece boyunca 92 araç ve iş makinesi, 208 personel ile gerekli müdahaleleri yaptıklarını belirten Alp, Şahincili Mahallesi Fındıkyatağı Deresi’ndeki su taşkınının sebebini ve buradaki çözüm çalışmaları hakkında şu bilgiyi verdi:

“Şahincili Mahallesi üst kotlarından gelen Fındıkyatağı Deresi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nı keserek Ferhat Yılmaz Caddesi boyunca uzanmakta ve Civil Irmağı’na bağlanmaktadır. Bahsi geçen güzergahta Fındıkyatağı Deresi’nin üstü tamamen kapalıdır. Söz konusu dere yatağı güzergahı boyunca beş adet keskin dönüş bulunmaktadır. Aşırı yağış neticesinde mevcut menfezin patlaması nedeniyle bölgede bulunan Umut Hastanesi’ni su basmış ve bu bölgeden gelen sular hasara neden olmuştur.

Belirtilen bölgedeki sorunun önüne geçebilmek amacıyla, Fındıkyatağı Deresi güzergahı boyunca menfez ebadı büyütülecek ve keskin dönüşler mümkün olduğunca düzeltilecektir. Aynı zamanda Umut Hastanesi önünde Fındıkyatağı Deresi’ne bağlanan Şirinevler Deresi de deplase edilerek Fındıkyatağı Deresi’nin yükü azaltılacaktır. Aynı çalışma kapsamında, Fındıkyatağı Deresi’nin kapalı kesite girdiği bölümde inşa edilecek bir sel kapanıyla taşkın sularının kesite kontrollü olarak girmesi sağlanarak olası taşkınların önüne geçmesi planlanmaktadır”