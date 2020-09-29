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Ordu’nun en büyük spor salonu yenilendi

ORDU HABERLERİ  | 29.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan 2 bin seyirci kapasiteli Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nun zemini yenilendi.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Başpehlivan Recep Kara Spor Salonuna yapılan tadilat çalışmaları ile yeni bir görüntü kazandı.

Ordu’nun en büyük spor salonu yenilendi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan 2 bin seyirci kapasiteli Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nun zemini yenilendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Başpehlivan Recep Kara Spor Salonuna yapılan tadilat çalışmaları ile yeni bir görüntü kazandı. 2004 yılında hizmete açılarak birçok organizasyona ev sahipliği yapan ve sporseverleri bir araya getiren salon, yeni sezon için kapılarını, bu sefer yeni görüntüsüyle sporculara açmaya hazır. 2004 yılından beri yüzlerce faaliyete ev sahipliği yapan Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu yeni sezonda yeni görüntüsüyle birlikte birçok faaliyete ev sahipliği yapacak olup aynı zamanda 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetine açık tutulmaya devam edecek.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “16 yıldır Ordu sporuna hizmet veren spor salonunun Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle il müdürlüğümüz atölye ekibi tarafından zemini yenilendi. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Ordu’nun en büyük spor salonu yenilendi

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Altinordu
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Fatsa
Yıldız Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Lale Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Yalı Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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