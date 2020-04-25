YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. "Ordu'nun sokakları" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı

"Ordu'nun sokakları" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı

ORDU HABERLERİ  | 25.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

"Ordu'nun sokakları" türküsü Kovid-19'a göre uyarlandı

Ordu'da, vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunmak için hazırlanan türküye çekilen klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın ve maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla türkü hazırlandı.

"Ordu'nun sokakları" türküsünün sözleri Ali Öztürk tarafından Kovid-19'a göre uyarlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın düzenlediği türkü için klip de hazırlandı.

Klipte, şehrin doğal güzellikleri ve sakinliğinin yanı sıra vatandaşların maske kullandığı görüntüler yer alıyor. Müzisyenlerin evlerinin balkonlarında enstrüman çaldığı klipte, iş yeri ve bahçesinde çalışanların yanı sıra evlerinde bulunanların da şarkı eşliğinde oynadığı görülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesaplarından klibi paylaşarak, "Sizler için hazırladığımız koronavirüs türküsü. Umarım beğenerek dinlersiniz." ifadesini kullandı.

Türkünün sözleri şöyle:

"Ordu sessiz ve güzel / Boztepe'ye çık da bak / Markete gideceksen yüzüne bir maske tak / Taşbaşı'ndan aşağı Fidangör'e gideriz / Maskemizi taktık mı koronayı yeneriz.

Ünye dediğin liman evde geçmiyor zaman / 20 yaş 65 yaş çıkmayalım biz aman / Bizi eve kapattı habu bela korona / Düğün dernekte yaza, kalkamayız horona.

Perşembe'den yukarı çıktım Töngel düzüne / Sokağa çıkar isen maskeyi tak yüzüne / Bizi sizden ayırdı habu koronavirüs / 10 yolcuyla kalkıyor 40 koltuklu otobüs.

Kumru, Korgan, Turnalık duman çise ortalık / Şu korona denilen bir ölümcül hastalık / Bahar geldi meleşir kuzular turnalıkta / Çıkma sakın kapıya salgın var ortalıkta."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu'nun sokakları türküsü düzenlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Ramazanda su kaybına dikkat

Ramazanda su kaybına dikkat

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Samsung'dan televizyon alanlara buzdolabı ve çamaşır makinelerinde indirim

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

Ordu Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:28
Öğle
12:31
İkindi
16:19
Akşam
19:25
Yatsı
20:55

Ordu Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Candan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Sağlık Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Tayfun Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Ezgi Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Kayahan Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Yenisanayi Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Altinordu
Akar Eczanesi
Fatsa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Ordu'da bir mahalledeki karantina sona erdi

Ordu'da bir mahalledeki karantina sona erdi

Ordu’da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza

Ordu’da iki günlük sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere rekor ceza

Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Test sonucu pozitif çıkan belediye başkanı, vatandaşları virüse karşı uyarıyor

Ordu hız kesmiyor

Ordu hız kesmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.