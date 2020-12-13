Ordu’nun yollarında otoban konforu

Ordu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda, yıllardır özlemle beklenen yatırımlar vatandaşlarla buluştu.

Ordu’da ulaşıma yapılan yatırımlar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla başlayan çalışmalar sonrası, birçok mahalle ve grup yolu, standardı yüksek konforlu bir yapıya kavuştu. Ulaşım alanında yapılan yatırımlar sonrası, toplamda 11 mahalleye hizmet verecek olan Ünye ilçesine bağlı Gölceğiz-Yüceler grup yolu sıcak asfalt konforuyla buluştu. 6.5 kilometrelik güzergahta yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

Ünye’nin 11 mahallesine hizmet verecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yol çalışmaları sonrası, Ünye ve Fatsa ilçelerinin de kırsal yol ağıyla birbirine kavuştuğunu söyledi. Başkan Güler, “Ünye ilçemize bağlı Gölceğiz ve Yüceler grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Bu yol Gölceğiz ve Yüceler ile birlikte, Kaledibi, Esenkale, Sarıali, Yiğitler, Kadılar, Ağıdere, Erenyurt mahallelerimiz üzerinden Fatsa-Kumru karayoluna bağlanıyor. Tam 11 mahalleye hizmet verecek olan yoldaki çizgi çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.