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Ordu’ya bir okul daha

19.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Ordu’da, devlet-vatandaş iş birliği ile yürütülen proje kapsamında kente, bir iş insanı tarafından 4 derslikli bir okul daha yaptırılacak.Ordu’da göreve başladığı günden itibaren devlet-vatandaş işbirliği ile kentin ihtiyaç duyduğu okul binası yapımına önem veren Vali Tuncay Sonel, 35.

Ordu’da, devlet-vatandaş iş birliği ile yürütülen proje kapsamında kente, bir iş insanı tarafından 4 derslikli bir okul daha yaptırılacak.
Ordu’da göreve başladığı günden itibaren devlet-vatandaş işbirliği ile kentin ihtiyaç duyduğu okul binası yapımına önem veren Vali Tuncay Sonel, 35. okulu Ordu’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Hayırsever insanları okul yapımı konusunda teşvik eden Vali Tuncay Sonel, daha önce Durugöl Mahallesi’nde bir anaokulu yaptıran hayırsever iş insanı Yalçın Çelebi ile ikinci bir anaokulu yapımı için protokol imzaladı. Hayırsever iş insanı Yalçın Çelebi tarafından eşi adına Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi’nde yaptırılacak 4 derslikli anaokuluna, “Birsen Çelebi Anaokulu” adı verilecek.

“Hedefimiz 41 okul”
Anaokulunun yapım protokolü imza töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, iş insanı Çelebi’ye teşekkür ederek, "Yapmış olduğu bu iyilikten dolayı Allah razı olsun, Allah hayırlı ve bol kazançlar nasip etsin. Tabii okul yaptırmak çok çok önemli, buradan yetişecek çocuklar, bu güzelim memleketimize güzel hizmetlerde bulunacaklar. İlimiz genelinde devlet ve vatandaş iş birliği ile bugün imzalayacağımız protokolle birlikte 35 okula ulaşmış olduk, inşallah hedefimiz 41. Birkaç hafta içerisinde 41 okula ulaşırız. Yalçın Çelebi gibi hayırseverlerimizi başımızın üzerinde gezdiririz. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.
Protokol imza töreninde konuşan iş insanı Yalçın Çelebi de eğitimin önemine değinerek, “Bu hizmetler bilim adamı yetiştirecek ve biz dünya ile yarışacağız. Bilim adamımız olmazsa, iyi bir eğitim olmazsa, bizim dünya ile yarışmamız mümkün değil. Hayırlı olur, inşallah güzel çocuklar, bilinçli çocuklar, akademik kariyeri olan, bize yardımcı olan eserler çıkararak onları da bu cemiyete katmış oluruz. Ben bu işte vali beyin ve milli eğitim müdürümüzün emeğinin geçtiğini biliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, hayırsever iş insanı Yalçın Çelebi ve oğlu Gökhan Çelebi tarafından “Birsen Çelebi Anaokulu”nun yapım protokolü imzalandı.

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