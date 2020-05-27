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Ordu’ya gölet atağı

ORDU HABERLERİ  | 27.05.2020 12:43 | Son Güncelleme

Ordu’da su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı ve yörelere içmesuyu sağlanması, ayrıca turizm amaçlı kullanılmak üzere 6 göletin inşaatı devam ederken, 8 yeni göletin de planlaması yapıldı.Devlet Su İşleri (DSİ) 7.

Ordu’ya gölet atağı

Ordu’da su depolama kapasitesinin arttırılması, tarım için sulama imkanı ve yörelere içmesuyu sağlanması, ayrıca turizm amaçlı kullanılmak üzere 6 göletin inşaatı devam ederken, 8 yeni göletin de planlaması yapıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, göl-su çalışması kapsamında Korgan Göleti, Çaybaşı-İlküvez Göleti, Çaybaşı ile Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göleti, Gölköy Kırtaş Göleti ve Kumru Göleti inşaatları sürüyor.
Korgan Göletinden yılda 1.80 metreküp, Çaybaşı-İlküvez Göletinden yılda 2.42 metreküp, Çaybaşı ile Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göletinden yılda 2.21 metreküp, Gölköy Kırtaş Göletinden yılda 3.83 metreküp ve Kumru Göletinden 2.92 metreküp içmesuyu sağlanması hedefleniyor.

OBB’den yaylaya gölet
Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi de Akkuş ilçesi Argan Yaylası’na gölet inşatına başladı. Yaklaşık 7 bin metrekare yüzey alanına inşa edilen gölet, 200 metre kret uzunluğuna ve 12 metre yüksekliğe sahip olacak. Gölet, turizm amaçlı kullanılacak.

8 yeni gölet daha planlandı
İnşaatı süren bu göletlerin yanısıra 8 yeni gölet planlaması yapıldı.
Buna göre, ÇED süreçleri biten Kabadüz göleti ile Çambaşı Yaylasına yılda yaklaşık 1 hektometreküp (yılda 10 bin litre), Mesudiye ilçesinde planlanan gölet ile ilçenin kırsal kesimine yılda 1.55 hektometreküp içmesuyu sağlanması hedefleniyor.
Kabataş ilçesine planlanan göletin yılda 1,63 hektomekreküp, Çatalpınar ilçesinde planlanan göletin yılda 1,82 hektometreküp, Çamaş ilçesi göletinin yılda 1,1 hektometreküp, Perşembe göletinin yılda 1,95 hektometreküp, Fatsa Şahsene göletinin 21,31 hektometreküp içmesuyu üretmesi hedeflendi. Sulama amacıyla inşa edilecek olan Akkuş Karameşeçal Göleti’nin de 192 hektar almanı sulaması planlandı.

Ordu’ya gölet atağı

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