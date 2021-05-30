"Organik Tarım Havzası" Hemşin'de su değirmenleri yeniden dönmeye başladı

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında önemi çok daha artan organik tarım ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yöre kadınları ile su değirmeninde mısır öğüttü.

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize 'de 2006 yılında "Organik Tarım Havzası" ilan edilen Hemşin ilçesinde organik tarımın daha da geliştirilmesi için tarihi su değirmenleri onarılarak hizmete açılmaya başlandı.

Salgın döneminde gurbete gidenlerin bir kısmının geri dönmeye başladığını belirten Bekar, "Bölgede toprağın değeri daha da artmaya başladı. Herkes kendi toprağını işlemeye, ekmeye başladı. Bu vesile ile değirmenlerin de önemi yeniden gün yüzüne çıktı." dedi.

Bekar, değirmenleri faaliyete geçirmek için bir yıldır çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Örnek olsun diye ilçe meydanında eski değirmen kurduk. Yıllar önce kullanılan bir fırını da restore ederek kurduk. Mısırların saklandığı "naliya" diye adlandırdığımız Hemşin'in önemli mimari yapılarını yeniden bütünleştiriyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin, bölgedeki ahşap ve taştan değirmenleri proje kapsamında restore edip toplumun hizmetine sunmak olduğuna dikkati çeken Bekar, yaptıkları çalışmanın sonucunun güzel olmasını diledi.

Bekar, organik tarıma geçilmesinin ardından bölgedeki bütün ürünlerden daha güzel tat almaya başladıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Organik tarım bize çok şey kattı. Eko turizmi organik tarım ile birleştirerek burada insanlara geçim kaynağı oluşturmak istiyoruz. Toprağına dönemeyen diğer insanların da bir, iki yıl içinde dönüp toprağını işleyerek kendi ve şehrin ekonomisine katkı vermesini istiyoruz. Bu çalışmaların birkaç yıl içerisinde tam anlamıyla sonuç vereceğine inanıyoruz."