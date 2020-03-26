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  4. Organizatör Yunus Emre Bal’dan "Kicks Boks gecesi iptal" açıklaması

Organizatör Yunus Emre Bal’dan "Kicks Boks gecesi iptal" açıklaması

ADANA HABERLERİ  | 26.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Adana’da 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Kick Boks Gecesi’nin, korona virüs tedbirleri sebebiyle iptal edildiği bildirildi.Konuyla ilgili açıklama yapan organizatör Yunus Emre Bal, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 20 Nisan tarihinde ASKİ Spor Salonu’nda gerçekleştirecekleri organizasyonu, korona virüs tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi.

Adana’da 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Kick Boks Gecesi’nin, korona virüs tedbirleri sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan organizatör Yunus Emre Bal, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 20 Nisan tarihinde ASKİ Spor Salonu’nda gerçekleştirecekleri organizasyonu, korona virüs tedbirleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi. Bal, Türkiye’den Samet Keser, Adem Bozkurt, İlknur Kurt, Buğrahan Erdoğan gibi profesyonel Kickbokscuların yabancı rakipleri ile mücadele edeceği dövüş organizasyonunun virüs tehlikesi geçtikten sonra en kısa zamanda yeniden organize etmeyi planladıklarını bildirdi.

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