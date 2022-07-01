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Organize suç örgütlerine yönelik "Tümör Operasyonu"nda Sakarya'da 6 şüpheli yakalandı

01.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütlerine yönelik "Tümör Operasyonu"nda Sakarya'da 6 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Tümör Operasyonu" kapsamında Sakarya'da 6 zanlı yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik çalışmada 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar ve torna tezgahı ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanması amacıyla 24 ilde operasyon başlatılmıştı.

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