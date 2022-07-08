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Organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz, Karadağ'da yakalandı

08.07.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de görülen davada mahkemeye, firari sanık Camgöz'ün "Mehmet Ali Bayhan" sahte ismi ile Karadağ'da yanında 5 kişi ile yakalandığına yönelik yazının ulaştığı bildirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de organize suç örgütüne yönelik dava kapsamında 54 sanığın yargılandığı davada örgütün elebaşısı dosyanın firari sanığı Binali Camgöz'ün 6 Temmuz'da Karadağ'da yakalandığı bildirildi.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün "Silahla kasten yaralamaya azmettirme" iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 12'si tutuklu 54 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, davanın firari sanıklarından yasa dışı yapılanmanın elebaşılığını yapan Binali Camgöz'ün Karadağ'da yakalandığını, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda iade işleminin yapılacağı bilgisinin verildiğini bildirdi.

Binali Camgöz ile ilgili Karadağ Interpol Biriminden alınan yazıda, 6 Temmuz'da Mehmet Ali Bayhan sahte ismi ile Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yanında 5 kişi ile yakalandığı belirtildi.

Tutuksuz sanık M.S. örgüt üyeliğinin söz konusu olmadığını belirterek beraatini talep etti.

İddia makamı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, 9 kişinin tahliyesine, yakalama kararı çıkartılan sanıkların tefrik edilip hazırlanması için dosyanın iddia makamına tevdine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamede sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirilmişti.

Toplam 38 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "kasten yaralamaya teşebbüs", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek", "silahla yağmaya teşebbüs" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmişti.

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