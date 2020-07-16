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Organları 6 kişiye hayat verecek

BATMAN HABERLERİ  | 16.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Organları 6 kişiye hayat verecek

Batman'da beyin ölümü gerçekleşen Veysi Yaşar'ın organları, 6 kişiye umut oldu.

Geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanarak Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar'ın (26) müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine baba M.Yaşar, oğlunun organlarını bağışladı.

Bağışın ardından Ankara ve Malatya’dan gelen ekip, Veysi Yaşar'ın karaciğer, böbrek, pankreas ve ince bağırsağını Malatya Turgut Özal Üniversitesi Nakil Merkezine, kalbini ise Ankara Şehir Hastanesinde organ bekleyen 6 hastaya nakledilmek üzere teslim aldı.

Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, organ bağışının önemine işaret ederek "Yaşar ailesine organ bekleyen hastalar adına minnettarız. Organ bekleyen binlerce hasta bulunmakta. Yaşar ailesi bu en acı günlerinde bağışta bulunarak organ bekleyen hastalara umut oldu." dedi.

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