Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kimdir? Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kaç yaşında? Instagram adresi ne? İşte Orhan ve Kemal Rumeli kardeşlerin şarkıları...

Sabahların izleyiciler tarafından en çok takip edilen programlar arasında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 12 Ekim Pazartesi günü konuğu Rumeli şarkılarının prensleri Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler oldu. Balkan havasını stüdyoya taşıyan Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kaç yaşında? Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler nereli? İşte Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler Balkan şarkıları ve hayatıyla ilgili merak edilen detaylar...

ORHAN VE KEMAL RUMELİ KARDEŞLER KİMDİR?

Eğlenceli şarkılarıyla milyonlarca kişiye hitap etmeyi başaran Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler olarak bilinen Rumelili Orhan ve Kemal gerçek adı merak edilen arasında yerini aldı. Gerçek adı Orhan Pehlivan ve Kemal Pehlivan olan kardeşler, Roman havası ve Rumeli şarkılarıyla tanınıyor. Sık sık düğünlere çeşitli televizyon programlarına katılan sevilen kardeşler, Rumeli kültürü ve müziğini tanıtmaya devam ediyor.



Roman havalarına değişik bir yorum yatmayı başaran Orhan ve Kemal kardeşler aslen Makedonaylı’dır. 2007 yılında profesyonel anlamda ilk kez mizik dünyasına adım atan Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler, “Para Bizde” şarkısıyla müzik listelerini alt üst etmeyi başardı.