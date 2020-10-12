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Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kimdir? Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kaç yaşında? Instagram adresi ne? İşte Orhan ve Kemal Rumeli kardeşlerin şarkıları...

12.10.2020 11:05 | Son Güncelleme:
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Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kimdir? Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kaç yaşında? Instagram adresi ne? İşte Orhan ve Kemal Rumeli kardeşlerin şarkıları...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 12 Ekim Pazartesi günü konuğu olan Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Balkan şarkılarının sevilen isimleri arasında yer alan Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kimdir? Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler aslen nereli? İşte merak edilenler...

Sabahların izleyiciler tarafından en çok takip edilen programlar arasında yer alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 12 Ekim Pazartesi günü konuğu Rumeli şarkılarının prensleri Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler oldu. Balkan havasını stüdyoya taşıyan Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler kaç yaşında? Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler nereli? İşte Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler Balkan şarkıları ve hayatıyla ilgili merak edilen detaylar...

ORHAN VE KEMAL RUMELİ KARDEŞLER KİMDİR?

Eğlenceli şarkılarıyla milyonlarca kişiye hitap etmeyi başaran Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler olarak bilinen Rumelili Orhan ve Kemal gerçek adı merak edilen arasında yerini aldı. Gerçek adı Orhan Pehlivan ve Kemal Pehlivan olan kardeşler, Roman havası ve Rumeli şarkılarıyla tanınıyor. Sık sık düğünlere çeşitli televizyon programlarına katılan sevilen kardeşler, Rumeli kültürü ve müziğini tanıtmaya devam ediyor.
Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler 2
Roman havalarına değişik bir yorum yatmayı başaran Orhan ve Kemal kardeşler aslen Makedonaylı’dır. 2007 yılında profesyonel anlamda ilk kez mizik dünyasına adım atan Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler, “Para Bizde” şarkısıyla müzik listelerini alt üst etmeyi başardı.

Düğünlerde sahne almayı tercih eden Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler’in Instagram hesabı da araştırılan detaylardan biri oldu. Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler Instagram adresi “Rumeli Orhan Kemal-Official” olarak biliniyor. Instagram sayfalarından katıldıkları düğün ve organizasyonlara dair paylaşım yapmayı seçen kardeşler genellikle özel hayatından detayları koymaması ile dikkatleri çekiyor.
Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler
Orhan ve Kemal Rumeli kardeşler Babuba şarkısıyla popülerliğe kavuşmuştu. Sevilen ikili ardından Hap Koydum, Kaynanamın Altın Dişleri, Kestanem, Osman Aga, Pembe Şalvar, Teller Koptu, Yama Yama şarkılarını piyasaya sürdü.

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