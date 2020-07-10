Orka Holding, bir haftada üç yeni mağaza açacak

İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Orka Holding'ten yapılan açıklamaya göre, moda perakendesinin önemli kuruluşlarından Orka Holding, pandemi döneminde de markaları ile yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyor.

Orka Holding, bir hafta içinde Ankara ve Balıkesir’de D’s Damat ve Van’da Damat Tween markası ile üç yeni mağaza açılışı yapacak. Böylece Orka Holding’in Ankara’daki mağaza sayısı dokuza, Balıkesir’de ise dörde ulaşacak. Van’daki Damat Tween ise markanın şehirdeki ilk mağazası olacak.

İnovatif, yüksek terzilik ürünü ve doğa dostu materyallerden oluşan Damat Tween ve D’S Damat 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları, yeni mağazalarda müşterileri ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, gerek üretim gerekse perakende tarafında mevcut istihdamı korumanın ve ek istihdam yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.