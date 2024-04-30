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  4. Orkestra şefi, şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti! Kızı Parla Şenol acı haberi verdi

Orkestra şefi, şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti! Kızı Parla Şenol acı haberi verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 17:46
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Ünlü oyuncu Parla Şenol'un babası, orkestra şefi ve şarkıcı Armağan Şenol, 96 yaşında hayata veda etti.

Orkestra şefi, şarkıcı Armağan Şenol hayatını kaybetti! Kızı Parla Şenol acı haberi verdi

"Armağan Şenol ve Arkadaşları" isimli orkestrası ile 1950'li yıllarda şöhrete kavuşan orkestra şefi, şarkıcı ve oyuncu Armağan Şenol yaşamını yitirdi.

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Çeşitli plaklar çıkaran ve beste yapan Şenol'un kızı, oyuncu ve şarkıcı Parla Şenol, 96 yaşında hayatını kaybeden babasıyla ilgili haberi duyurdu.

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"DUYGULARIM SAYFALARA SIĞMAZ"

Parla Şenol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin caz, tango gibi Batı müziği alanlarındaki öncü ve önemli sanatçısı babam... 96 yıl boyunca atladı, zıpladı, yandı, yaktı, şakıdı ve sonunda 27 Nisan gecesi kuş gibi uçtu gitti... Duygularım sayfalara sığmaz. Kısacası onun kızı olmayı çok sevdim."

PARLASON


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