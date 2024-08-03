Orkun Işıtmak sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi ama... O kısımları videodan çıkardı! Sosyal medyada gündem oldu

MYNET-Çektiği videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü Youtuber Orkun Işıtmak bu defa son videosu ile gündem oldu. Işıtmak ev karşılaştırması yaptığı videosunda sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi.

Işıtmak'ın videosunda 'Moraller çok bozuldu sinirlendik hayvan yasası onaylanmış. Keşke elimizde olsa da bütün hayvanları sahiplenebilsek ya da sahiplendirebilsek. Bir şey yapmak lazım. Bunu böyle bırakamayız. Elim ayağım titriyor çok sinirliyim' ifadelerini kullandığı görüldü.

SÜRESİ KISALDI, O KISIMLAR ATILDI

Ancak video yayınlandığında süresi azaldı ve sokak hayvanları yasasının geri çekilmesi gerektiğini söylediği kısımların atıldığı görüldü. Işıtmak'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.