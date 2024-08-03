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  4. Orkun Işıtmak sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi ama... O kısımları videodan çıkardı! Sosyal medyada gündem oldu

Orkun Işıtmak sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi ama... O kısımları videodan çıkardı! Sosyal medyada gündem oldu

03.08.2024 16:13
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 16:13
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Ünlü Youtuber Orkun Işıtmak son videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Işıtmak, ev karşılaştırması yaptığı videoda sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi. Ünlü ismin bu hareketi fark edilince sosyal medyanın gündemine oturdu.

MYNET-Çektiği videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü Youtuber Orkun Işıtmak bu defa son videosu ile gündem oldu. Işıtmak ev karşılaştırması yaptığı videosunda sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi.

IŞITMAK

Işıtmak'ın videosunda 'Moraller çok bozuldu sinirlendik hayvan yasası onaylanmış. Keşke elimizde olsa da bütün hayvanları sahiplenebilsek ya da sahiplendirebilsek. Bir şey yapmak lazım. Bunu böyle bırakamayız. Elim ayağım titriyor çok sinirliyim' ifadelerini kullandığı görüldü.

orkun

SÜRESİ KISALDI, O KISIMLAR ATILDI

Ancak video yayınlandığında süresi azaldı ve sokak hayvanları yasasının geri çekilmesi gerektiğini söylediği kısımların atıldığı görüldü. Işıtmak'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Işıtmak
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