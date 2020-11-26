YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın karada

Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın karada

MUĞLA HABERLERİ  | 26.11.2020 14:33 | Son Güncelleme

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı ve orman yangınlarına en hassas illerin başında gelen Muğla’da yaz aylarında yanan sahalarda fidan dikim çalışmaları devam ediyor.

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı ve orman yangınlarına en hassas illerin başında gelen Muğla’da yaz aylarında yanan sahalarda fidan dikim çalışmaları devam ediyor. Fidan dikim sahalarında temizlik çalışmalarının yanında endüstriyel plantasyon sahalarında da toprak hazırlığı yapılıyor.
Yaz aylarında özellikle orman yangınlarında zamanının büyük bir bölümünü havada helikopter ile yangın koordinasyonunu sağlayan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın karada da değişik iş makinaları üzerindeki becerisi ortaya çıktı.
Fidan dikimi için ağaçlandırma sahalarında önce saha temizliği yapılıyor. Ardından dozer ile fidan dikim alanlarında sürüm yapılıyor. Sürümde toprak derinliğinin standart 60-80 santim olması gerekiyor. İstenilen derinlik oluşmaması durumunda dikilen fidanların tutma oranı düşüyor.
Fidan dikim sahalarında görev yapan iş makinelerini fırsat buldukça kullanan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, meslekleri gereği arazide iş makineleri ile çalıştıklarını belirtti. Bölge Müdürü Yaprak, fidan dikimi öncesi arazinin hazırlanması çalışmasında fidan dikimi için toprağın 60-80 santim derinlikte olması gerekirken, yeterli derinliğe ulaşılmaması üzerine zeminde veya makine kullanımında bir sıkıntının olup almadığını tespit etmek için dozer ile sahada çalışma yaptı.
26 yıllık dozer sürücüsü “Çok güzel kullanıyor. Helal olsun. Ben böyle bir Bölge Müdürü görmedim. 26 sene çalıştım ben. Güzel sürdü. Gerçekten biliyor” dedi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Mesleğimiz gereği arazide iş makineleri ile çalışıyoruz. İş makinelerinden dozer, ekskavatör ve greyderin kabiliyeti nedir ve nasıl çalışılır az çok öğrenmeye çalıştık. Bulunduğumuz bölge endüstriyel plantasyon sahası. Makineli toprak hazırlığı yapılıyor. Biz burada yapılan çalışmalarda bazı yerlerde yeterli derinlik görmedik. Bunun için gerçekten toprakta bir sıkıntı mı var, yoksa makine kullanımında mı bir sıkıntı var bunu tespit etmek amacıyla kendim de bizzat kullanarak test etmek istedim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
12:59
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Ceren Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.