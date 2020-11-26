Orman Bölge Müdürü Yaprak yazın havada, kışın karada

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı ve orman yangınlarına en hassas illerin başında gelen Muğla’da yaz aylarında yanan sahalarda fidan dikim çalışmaları devam ediyor. Fidan dikim sahalarında temizlik çalışmalarının yanında endüstriyel plantasyon sahalarında da toprak hazırlığı yapılıyor.

Yaz aylarında özellikle orman yangınlarında zamanının büyük bir bölümünü havada helikopter ile yangın koordinasyonunu sağlayan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın karada da değişik iş makinaları üzerindeki becerisi ortaya çıktı.

Fidan dikimi için ağaçlandırma sahalarında önce saha temizliği yapılıyor. Ardından dozer ile fidan dikim alanlarında sürüm yapılıyor. Sürümde toprak derinliğinin standart 60-80 santim olması gerekiyor. İstenilen derinlik oluşmaması durumunda dikilen fidanların tutma oranı düşüyor.

Fidan dikim sahalarında görev yapan iş makinelerini fırsat buldukça kullanan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, meslekleri gereği arazide iş makineleri ile çalıştıklarını belirtti. Bölge Müdürü Yaprak, fidan dikimi öncesi arazinin hazırlanması çalışmasında fidan dikimi için toprağın 60-80 santim derinlikte olması gerekirken, yeterli derinliğe ulaşılmaması üzerine zeminde veya makine kullanımında bir sıkıntının olup almadığını tespit etmek için dozer ile sahada çalışma yaptı.

26 yıllık dozer sürücüsü “Çok güzel kullanıyor. Helal olsun. Ben böyle bir Bölge Müdürü görmedim. 26 sene çalıştım ben. Güzel sürdü. Gerçekten biliyor” dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Mesleğimiz gereği arazide iş makineleri ile çalışıyoruz. İş makinelerinden dozer, ekskavatör ve greyderin kabiliyeti nedir ve nasıl çalışılır az çok öğrenmeye çalıştık. Bulunduğumuz bölge endüstriyel plantasyon sahası. Makineli toprak hazırlığı yapılıyor. Biz burada yapılan çalışmalarda bazı yerlerde yeterli derinlik görmedik. Bunun için gerçekten toprakta bir sıkıntı mı var, yoksa makine kullanımında mı bir sıkıntı var bunu tespit etmek amacıyla kendim de bizzat kullanarak test etmek istedim” dedi.

