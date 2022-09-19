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Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

19.09.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#KüllerindenDoğuyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel bir haftaya güzel bir başlangıç için umut dolu bir geri dönüş bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Videoda bölgenin yeşile büründüğü görülüyor.

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antalya orman yangını Adrasan ogm

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