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Orman yangınlarıyla mücadelenin eski gözdesi "emektar" arazöze vefa

BURSA HABERLERİ  | 24.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde 33 yıl hizmet verdikten sonra hurdaya çıkarılan 1969 model arazöz, aslına uygun şekilde onarılıp çalışır duruma getirildi - Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın: - "Geçmiş yıllarda dönemin teknolojisiyle yüzlerce yangına müdahale etmiş bir araç. Biz de günümüze kadar olan sürecin kıyaslanması açısından, bölge müdürlüğümüze gelen kişilerin bunu görmesini istedik"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 33 yıl yangınlarla mücadelede kullanılan 1969 model arazöz, çalışır duruma getirilerek boyanıp sergilenmeye başlandı.

Yabancı menşeli 4x4 araç, Bursa ve Bilecik'te şimdiye kadar yüzlerce orman yangınında aktif olarak kullanıldı.

Donanımında 2 tonluk su ve 300 litrelik köpük tankı bulunan arazöz, 2002'de hurdaya ayrılarak Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Muratdere orman deposuna gönderildi.

Yüzlerce orman yangınında kullanılan arazöz, aslına uygun olarak bakımı yapılıp çalışır vaziyete getirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arazözün orman yangınlarıyla mücadele için 1969 yılında hizmete alındığını söyledi.

Arazözün özellikleriyle ilgili bilgi veren Akın, "Geçmiş yıllarda dönemin teknolojisiyle yüzlerce yangına müdahale etmiş bir araç. Biz de günümüze kadar olan sürecin kıyaslanması açısından, bölge müdürlüğümüze gelen kişilerin bunu görmesini istedik. Restore ederek, bunu bahçede sergiliyoruz." dedi.

- Ormanlar 7 gün 24 saat son teknolojiyle izleniyor

Yangınlarla mücadele için yürüttükleri çalışmalara da değinen Akın, sorumluluk sahasının Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinden son teknolojiyle 7 gün 24 saat izlendiğini anlattı.

Ekiplerin alevlere anında müdahale edebilmek amacıyla her daim göreve hazır olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Bölgemizde Bursa merkez olmak üzere İznik ve Gemlik, birinci derecede yangına hassas bölgelerimiz. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ikinci derecede, Keles ve İnegöl de üçüncü derecede hassas. Bölgemizde ormanların yüzde 40'ı iğneli, yüzde 60'ı da yapraklı türlerden oluşuyor. Bölgedeki çıkması muhtemel ve çıkan yangınlarla ilgili çalışmalarımızı 1034 memur ve 566 orman söndürme işçimizle yürütüyoruz. 55 arazöz ve su tankerimiz, 20 erken müdahale aracımız, 8 dozerimiz, bir de helikopterimiz bulunuyor. Yangınları erken görebilmek ve haberdar olabilmek için de 30 kulemiz var. Bunların dışında kırsal mahallelerde ve il merkezinde eğitip donattığımız yangınlarla mücadelede gönüllü 466 işçimiz var."

Bu sene şu ana kadar bölgede 22 yangına müdahale ettiklerini aktaran Akın, bunlarda ciddi bir kayıp yaşanmadığını dile getirdi.

Temmuz ve ağustosun orman yangını riski yüksek aylar olduğunu ifade eden Akın, vatandaşların en küçük bir alevi bile Alo 177'ye bildirmelerini istedi.

Yangınlara erken müdahalenin önemine işaret eden Akın, "Böyle bir işte teknolojiyi kullanmak çok önem arz ediyor. Biz de bu imkanlara sahibiz." diye konuştu.

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