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Ormancılar yangınlara karşı hazır bekliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 19.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde bekliyor.Aşırı sıcaklar nedeniyle ve insanlar tarafından oluşabilecek orman yangınlarına karşı Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çıkabilecek orman yangınlarına karşı hazır bekliyor.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde bekliyor.
Aşırı sıcaklar nedeniyle ve insanlar tarafından oluşabilecek orman yangınlarına karşı Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çıkabilecek orman yangınlarına karşı hazır bekliyor. 12 adet ilk müdahale, 19 arazöz, 4 adet su ikmal, 12 adet iş makinesi, 140 hizmet aracıyla ve 167 yangın işçisi ile orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olan ekipler, ihbar üzerine harekete geçmek için hazır bekliyor.
Sakarya Orman Bölge Müdürümüz Ziya Polat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla bilinçli bir mücadele yapmamız gerekiyor. Orman yangınları serbestçe, rüzgarın etkisiyle de hızla yayılabilen, yaşama birliği içinde bulunan, bitki ve hayvan topluluklarını kısmen veya tamamen yakarak yok eden bir yangındır. Yangın sezonu öncesi, tüm eğitim ve hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Bölgemize bağlı 8 İşletme müdürlüklerimizde, yangın ekipleri arasında koordinasyon araç, gereç ve donanım imkanlar ölçüsünde üst seviyede olup, orman yangınlarıyla mücadelede, istihdam ettiğimiz 167 yangın işçimizle müdahaleye hazırız. Vatandaşlarımızın ormanda tehlike arz eden duman-ateş gördüklerinde, Alo 177 ve 112 orman yangınlarıyla mücadele amaçlı kullanılan yangın ihbar hatlarını arayarak bizlere katkı sağlamalarını, bahçe temizliği, anız ve piknik ateşi yakmamaları konularında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” dedi.

2019’da 56 hektar alan yandı
2019 yılında 56 hektar alan yandığını belirten Polat, “Bölge Müdürlüğümüz makine parkında, 12 adet ilk müdahale aracı, 19 adet arazöz, 4 adet su ikmal aracı, 12 adet iş makinesi, 140 adet hizmet aracı makine parkında hazır beklemektedir. Yangın ilk müdahale araçlarımızın tamamında araç takip cihazı bulunmaktadır. Bölgemizde yangınlarla mücadelede, faal 6 adet yangın gözetleme kulesi, hava araçlarına su takviyesi için 4 adet yangın havuzu mevcuttur. 2019 yılında Bölge Müdürlüğümüz dahilinde 66 adet orman yangını çıkmış, 56,07 hektar alan zarar görmüştür. Geçen sezonda olduğu gibi, 2020 yılında da ‘Orman Yangınları İle Mücadelede’ kazasız, belasız ve başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz’’ diye konuştu.

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