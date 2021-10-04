Ormanda kaybolan yaşlı adam yürüyüşe çıkan kişinin köpeği sayesinde bulundu

Bursa'da 3 gün önce kaybolan yaşlı adam, yürüyüşe çıkan kişinin köpeğinin ormanlık alanda fark etmesiyle yaralı bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım ilçesinde, Uludağ'ın eteklerine yakın bölgede Teferrüç Mahallesi Çanak Yolu mevkisinde sabah yürüyüşe çıkan kişi, yanındaki köpeğin tepki vermesi üzerine birisinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye güçlükle ulaşan polisler, arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Ormanlık alana gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis görevlileri, Hasan Savaşlı (85) olduğu belirlenen kişiyi sedyeyle ormanlık alandan yola taşıdı.

Alzaymır hastası olduğu ve 1 Ekim'den bu yana haber alınamadığı öğrenilen Savaşlı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kafa travması nedeniyle yaralandığı tespit edilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

