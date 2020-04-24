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Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

BİLECİK HABERLERİ  | 24.04.2020 21:46 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde 10 Nisan tarihinde başlayan karantina süreci bu gece sona eriyor.Korona virüs vakasının birkaç kişide görülmesi üzere karantinaya alınan Ormangüzle köyünde 14 gün ardından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karantinanın sona erdirilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.Yapılan açıklamada, "Ormangüzle Köyü 10 Nisan 2020 tarihinde 24 Nisan 2020 saat 24:00’a kadar karantinaya alınmıştı.

Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde 10 Nisan tarihinde başlayan karantina süreci bu gece sona eriyor.
Korona virüs vakasının birkaç kişide görülmesi üzere karantinaya alınan Ormangüzle köyünde 14 gün ardından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karantinanın sona erdirilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Ormangüzle Köyü 10 Nisan 2020 tarihinde 24 Nisan 2020 saat 24:00’a kadar karantinaya alınmıştı. Ormangüzle Köyünde uygulanan 14 günlük karantina sürecinde sağlık kontrolleri yapılmış olup, herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmamıştır. Bozüyük İlçe Hıfzıssıha Meclisinin oy birliği ile karantinanın 24 Nisan 24:00’da sona erecektir" denildi.

Ormangüzle köyünde karantina bu gece sona eriyor

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
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