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Orman’ın gözleri görev başında

03.11.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Saraycık yaylasında yer alan bin 730 rakımlı Saraycık Tepesi Yangın Gözetleme Kulesinde görevli personel, ormanları kesintisiz izliyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü yangın gözetleme kulesi görevlileri, ellerindeki dürbünle ormanlık alanda gördükleri en küçük dumanı merkeze bildiriyor.

Taşköprü ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Saraycık Orman Gözetleme Kulesi personelleri Cafer Akman ve Eyüp Ertürk, Haziran ve Kasım ayları arasında gözleme kulesinde görevlerini yerine getiriyor.

Kasım ayı itibariyle yangın sezonunun sona ermesinin ardından görevli personel bir sonraki yıl tekrar dönmek üzere kuleden ayrılıyor.

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