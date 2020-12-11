YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ormanya'da tedavisi tamamlanan kurt doğaya salındı

Ormanya'da tedavisi tamamlanan kurt doğaya salındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ormanya'da tedavisi tamamlanan kurt doğaya salındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'deki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı halde getirilen kurt tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 ay önce yavruyken köpek saldırısı sonucu yaralı halde bulunan kurdun Ormanya'daki tedavisi tamamlandı.

Ormanya'ya 4 kilo 200 gram olarak gelen kurt yavrusu, biyolog ve veteriner eşliğinde uygulanan özel beslenme programı ve rehabilitasyon süreci sonunda 17 kilo 500 gram ağırlığına ulaştı.

Özel bir alanda süren rehabilitasyon süreci boyunca kurt için doğada ihtiyacı olabilecek yaban yetenek ve davranışlarını geliştirebilmesi için özel kurgu ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Kimlik bilgileri ve tedavi süreciyle ilgili bilgilerin yer aldığı mikroçip yerleştirilen kurt, sağlıklı bir yetişkin olarak Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Ormanya Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından doğal yaşam alanına salındı.

Doğaya salınmadan önce karma aşı ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları yapılan kurttan, ileride araştırma ve çalışmalarda kullanılabilmek üzere kıl ve doku örnekleri alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
12:59
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Deniz Eczanesi
Karamursel
Alcan Eczanesi
Golcuk
Çağla Eczanesi
Cayirova
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Gizem Eczanesi
Izmit
Anadolu Eczanesi
Derince
Alkan Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.