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Örmetaş Mahallesinde pozitif vaka sayısı 22’ye çıktı

VAN HABERLERİ  | 18.04.2020 17:55 | Son Güncelleme

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Örmetaş Mahallesinde pozitif vaka sayısının 22’ye çıktığını, Sağlık Bakanlığı tarafından bu köyün özel çalışma alanı olarak belirlendiğini söyledi.Konu hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vali Bilmez, “Başkale ilçesine bağlı Örmetaş köyümüzün kamuoyuna mal olan muhtarımızın ve köylünün duyarsız davranması yüzünden pozitif vakaların arttığı bir köyümüz.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Örmetaş Mahallesinde pozitif vaka sayısının 22’ye çıktığını, Sağlık Bakanlığı tarafından bu köyün özel çalışma alanı olarak belirlendiğini söyledi.
Konu hakkında basın mensuplarına bilgi veren Vali Bilmez, “Başkale ilçesine bağlı Örmetaş köyümüzün kamuoyuna mal olan muhtarımızın ve köylünün duyarsız davranması yüzünden pozitif vakaların arttığı bir köyümüz. Sağlık Bakanlığı tarafından bu köyümüz özel çalışma alanı olarak belirlendi. Dün, bugün ve yarında yine sağlık ekiplerimiz o köyde olacak. Bu gün oradan 250 civarında inşallah numune alacağız. Köydeki pozitif vaka sayımız 22 oldu. Maalesef ilimizin vaka sayısını arttıran o köyümüz oldu. Van’ın genel vaka sayısı normal. 120-130 civarında bir vakamız var. Pozitif vakadan iyileşen 33 vatandaşımız taburcu oldu. Ama bu köy bizi bayağı sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Köy muhtarı görevden alındıktan sora daha hiç bildirmediği insanların köye gelenlerin listesini yapıp bize getiriyor ama ‘Bağdat harap olduktan sonra’ bir anlamı da olmuyor” dedi.

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