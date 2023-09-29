YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Orta refüje çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

Orta refüje çarptı, otomobili bırakıp kaçtı

29.09.2023 08:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da otomobiliyle orta refüje çarpan sürücü aracını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 16 AJM 872 plakalı otomobil ile Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinden Yalova yolu caddesine dönüş yaptığı sırada orta refüje çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerine geldiği sırada sürücünün otomobili bırakıp olay yerinden koşarak kaçtığını fark etti. Polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük usta Neşet Ertaş Muğla’da türküleri ile anıldıBüyük usta Neşet Ertaş Muğla’da türküleri ile anıldı
Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldüBalıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi bitişiğindeki cadde çift yönlü trafiğe açılıyor89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi bitişiğindeki cadde çift yönlü trafiğe açılıyor
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:59
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Selanik eczanesi
Nilufer
Gemlik eczanesi
Gemlik
Tuğçe eczanesi
Orhangazi
Kübra eczanesi
Nilufer
Yeni poyraz eczanesi
Iznik
Halitpaşa eczanesi
Mudanya
Cannur eczanesi
Orhaneli
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.