Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal" çağrısına kısmen uyuyor.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Atatürk Alanı'nın yanı sıra kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde sıcak havanın da etkisiyle az da olsa hareketlilik yaşandı.

Polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile maske kullanma zorunluluğu getirilen cadde ve sokaklarda kontrollerini sürdürüyor, vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıyor.

Belli noktalarda konumlanan polis ekipleri, özellikle toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini de sürdürüyor.

Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi Maydanları ile Süleyman Felek Caddesi'nde kısmen de olsa insan hareketliği gözlemlendi.

Buralarda devriye gezen polis ve bekçiler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske kullanmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Kentteki ekip otolarından, vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapılıyor.

Giresun'da alınan önlemler dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda sakinlik var. Kentin en işlek noktası Gazi Caddesi’nde ise insan hareketliliği söz konusu.