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Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

31.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 1 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bazı bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdü.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında kurulan kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceliyor.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

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