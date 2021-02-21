Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hüküm sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 il sakin bir gün geçiriyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bazı bölgelerdeki rutin çalışmalarını sürdürdü. Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşıyor. - Ordu Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin ana caddeleri, meydan ve sahil kesimleri sessizliğe büründü. Kentte, kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf olan iş yerleri belirlenen kurallar kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Sokak hayvanları ise belediye ekiplerince beslendi. - Giresun Başta kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor. - Rize Rize'de, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sakin bir gün yaşanıyor. Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım işlemleri devam ediyor. Öte yandan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek olanlar, sabah erken saatlerde sınavın yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne geldi. Sınava girecek adaylar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeriye alındı. - Artvin Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Artvin'de sakin bir hafta sonu yaşanıyor. Güneşli ve güzel havaya rağmen kentin normalde hareketli yerlerinden olan İnönü, Cumhuriyet caddeleri ile Atapark ve Kentpark gibi hafta sonu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal yaşam alanlarında sessizlik hakim.