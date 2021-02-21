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Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hüküm sürüyor

21.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hüküm sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 il sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Trabzon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bazı bölgelerdeki rutin çalışmalarını sürdürdü.

Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar en sakin günlerinden birini yaşıyor.

- Ordu

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin ana caddeleri, meydan ve sahil kesimleri sessizliğe büründü.

Kentte, kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf olan iş yerleri belirlenen kurallar kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sokak hayvanları ise belediye ekiplerince beslendi.

- Giresun

Başta kentin en işlek yerlerinden Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Rize

Rize'de, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, yol kontrol ve denetimlerini belli noktalarda sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2020-ALES/2) girecek olanlar, sabah erken saatlerde sınavın yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne geldi.

Sınava girecek adaylar, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde içeriye alındı.

- Artvin

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Artvin'de sakin bir hafta sonu yaşanıyor.

Güneşli ve güzel havaya rağmen kentin normalde hareketli yerlerinden olan İnönü, Cumhuriyet caddeleri ile Atapark ve Kentpark gibi hafta sonu vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal yaşam alanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri şehirde farklı yerlerde oluşturdukları kontrol noktaları ile kısıtlamalara uyulup uyulmadığını denetliyor.

Artvin-Rize, Artvin-Ardahan kara yolunda da sakin bir gün yaşanıyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de şehir merkezinin yoğun noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hüküm sürüyor.

Cadde ve sokakların boş olduğu gözlemlenen kentte, Gümüşhanelilerin büyük oranda kısıtlamalara uyduğu görüldü.

Kentte, genelge kapsamında açık olması gereken işletmeler hizmet verirken, polis ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

- Bayburt

Bayburt'ta tarihi Saat Kulesi Meydanı, Cumhuriyet, Ozulu caddeleri ve Kadıoğlu Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı.

Genelge kapsamında açık olması gereken iş yerleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

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