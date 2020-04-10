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Ortaca’da 5 bin metrekarelik alan vatandaşların hizmetine sunulacak

MUĞLA HABERLERİ  | 10.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Mahallesi ve Beşköprü Mahallesinin bağlantı yolları olan Sütçüler Sokak, 110.

Cumhuriyet Mahallesi ve Beşköprü Mahallesinin bağlantı yolları olan Sütçüler Sokak, 110. Cadde ve Halil İbrahim Tolga Caddesini birbirine bağlayacak 321, 341, 587, 588 ve 589 sokakların açılması ve mevcut yolların genişletilmesi çalışmaları belediye ekiplerince başlatıldı.
Yol çalışmaları devam ederken mevcut yollar ve bu bağlantı yollarının arasında kalan mülkiyeti belediyeye ait 5 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılacak.
Ortaca Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yeni açılan yollar ulaşımı rahatlatırken, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların zaman geçirebileceği 5 bin metrekarelik alan hizmete sunulacak.
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, başkan yardımcısı Fedai Kılıç ve meclis üyesi Sebahi Yılmaz, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, fen işleri müdürlüğü personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Diğer yandan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Dalyan, Yeşilyurt ve Dikmekavak Mahallelerinde yol düzenleme, yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı.

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