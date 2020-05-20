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Ortahisar’dan berber ve kuaförlere sağlık desteği

TRABZON HABERLERİ  | 20.05.2020 19:20 | Son Güncelleme

Trabzon’un merkez ilçesi Ortahisar’da belediye ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına Korona virüsten korunmak amacıyla sağlık seti hediye ediyor.Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uzun süre kapalı kalan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’tan itibaren müşterilere kapılarını açmıştı.

Trabzon’un merkez ilçesi Ortahisar’da belediye ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına Korona virüsten korunmak amacıyla sağlık seti hediye ediyor.
Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla uzun süre kapalı kalan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’tan itibaren müşterilere kapılarını açmıştı. Ortahisar Belediyesi faaliyetleri çok sıkı şartlara bağlanan ilçedeki 635 berber, kuaför ve güzellik salonuna destek olmak amacıyla içinde maske, dezenfektan ve eldivenin yer aldığı sağlık seti hediye ediyor.
Belediye ekipleriyle birlikte sağlık setlerini dağıtan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, uzun süre iş yapmayan ve ekonomik anlamda zorluk çeken berber, kuaför ve güzellik salonlarına maddi ve manevi olarak destek olmak amacıyla böyle bir çalışmaya giriştiklerini söyledi.
Başkan Genç, “Malum yeni Korona virüs salgını nedeniyle berberlerimiz, kuaförlerimiz ve vb. merkezler uzun süreden beri faaliyetlerine ara vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımız salgın tehlikesinin büyük oranda önlenmesinden sonra berberlerimizin ve kuaförlerimizin 11 Mayıs’tan itibaren kontrollü bir şekilde çalışmaya başlayacağını ifade ettiler. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak uzun süreden beri çalışmayan bu işyerlerine hijyen konusunda destek olmak için sağlık seti hediye ediyoruz. İlçemizdeki 635 adet berber, kuaför ve güzellik merkezine sağlık seti hediye ediyoruz. İçinde maske, eldiven ve dezenfektan gibi Korona virüsten korunmak için en önemli sağlık ekipmanlarının yer aldığı çanta hediye veriyoruz. Böylece bu konuyla ilgili bir bilinç oluşturmaya gayret ediyoruz. Henüz salgın tehlikesi geçmedi. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Salgından korunmak için açıklanan korunma tedbirlerine hepimiz uymalıyız. Bu vesilelerle bütün berber, kuaför ve diğer kişisel bakım hizmetleriyle uğraşan arkadaşlarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı işler diliyorum” dedi.

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